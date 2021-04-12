Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği hafif ticari aracına yüklediği bir ton 200 kilogram elmayla yaklaşık 1614 kilometre yol kat ederek Denizli'den Hatay'ın Reyhanlı içesine geldi.

Yılmaz, temin ettiği elmaları sınırdaki askeri birliğe teslim etti.

Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, askerlere manevi destek vermek için Hatay'a geldiğini söyledi.

Askerlere minnet borcunu ödemek ve yanlarında olduğunu göstermek istediğini ifade eden Yılmaz, hedefinin "Kızıl Elma" olduğunu sözlerine ekledi.