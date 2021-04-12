Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Elmacı Dede"den Suriye sınırındaki askerlere destek
[Fotoğraf: AA]
"Elmacı Dede" olarak bilinen ve temin ettiği elmaları yurdun dört bir köşesindeki Mehmetçiğe ikram etmek için kilometrelerce yol giden 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki sınır birliklerine elma getirdi.
Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği hafif ticari aracına yüklediği bir ton 200 kilogram elmayla yaklaşık 1614 kilometre yol kat ederek Denizli'den Hatay'ın Reyhanlı içesine geldi.
Yılmaz, temin ettiği elmaları sınırdaki askeri birliğe teslim etti.
Muhammet Yılmaz, AA muhabirine, askerlere manevi destek vermek için Hatay'a geldiğini söyledi.
Askerlere minnet borcunu ödemek ve yanlarında olduğunu göstermek istediğini ifade eden Yılmaz, hedefinin "Kızıl Elma" olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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