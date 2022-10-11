Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan kişi öldü
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarındaki bir halı sahanın çatı kısmında tadilat yapan Cemil Aslancan elektrik akımına kapıldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Aslancan'ı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Aslancan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
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