Tokat Halk Eğitim Merkezide devlet hastanelerinin cerrahi önlükleri kadınlar tarafından üretiliyor. Top kumaş olarak gelen ürünler kalıplar halinde kesiliyor.

Kesilen kumaşlar belirlenen ölçülere göre dikiliyor. Kullanıma hazırlanan ürünler tek tek paketlenerek il ve ilçe devlet hastanelerine gönderiliyor. Kurslarda eğitim alan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

El Sanatları Öğretmeni Nebati Ersoy, "Daha önceki yıllarda farklı şeyler çalışmıştık ama bu sene daha zevkli oldu. Çünkü kendi ilimizin ihtiyaçlarını bizler karşılayabilmek çok güzel bir şey. Aile bütçesine katkıda bulunmak çok güzel bir şey" dedi.

3 çocuk annesi 6 torunu olan Hatun Tazegül ise evde yalnız kalmamak için başladığı kursta üretim yapmaktan mutlu olduğu anlatarak, "Bu sene cerrahi önlük dikmeye başladık. Ondan önce de işte el işleri falan yapıyordum. Burada da güzel bir ortam var. Arkadaşlarla gençlerle çalışırken bende genç oluyorum" diye konuştu.