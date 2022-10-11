Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, geçen yıl 552 bin ton elma üretildiğini, bu yıl il genelinde 650 bin ton rekolte beklediklerini ve verimin çok iyi olduğunu vurguladı.

Niğde elmasının ihracata gittiğinden bahseden Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, şöyle konuştu:

"Niğde’de elma hasadı devam ediyor. Geçen yıl TÜİK verilerinde 552 bin elma üretiminde Türkiye ikincisiydi. Bu yıl da yine ikinci olarak yerimizi koruruz inşallah. Niğde’de bahçecilik gittikçe ivme kazanıyor. Her yıl dikilen ağaç sayısı daha da fazlalaşıyor. Meyve vermeyen ağaç sayısı da çok, onlarda vermeye başlayınca üretim artacak. Büyük bahçeler kurulmaya devam ediyor. Niğde’yi cazibe merkezi haline getiriyor. Yaklaşık 552 bin ton üretimde Niğde elması, Amasya elması gibi büyük bahçelerde yaklaşık 300 bin ton üretim oluyor. 150 bin tonu ihracata gidiyor."

Kaplan, Niğde elmasının Uzakdoğu ülkeleri ile Hindistan, Bangladeş, Endonezya ile Orta Doğu ülkeleri, Irak, Suriye, Libya’ya ihraç edildiğini de vurguladı.