Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan Misland tesislerinde S.D. ile İ.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A, yanında getirdiği tabancayla S.D'ye ateş ederek yaraladı.

S.D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından İ.A, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.