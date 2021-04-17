Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi 621'inci sokaktaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu Arda İ. (10) ile oturan Melek İ., iftar alışverişi için çarşıya çıktı.

Melek İ., geri döndüğünde kapının içeriden kilitli ve anahtarın da kilidin üzerinde olduğunu fark etti.

Oğlu, Arda İ.'nin içeride olduğunu düşünerek defalarca zile basan Melek İ. kapı açılmayınca paniğe kapıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, merdiven ile binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiğinde Arda İ.'nin içeride uyuduğunu fark etti. Melek İ., ekiplerin kilidi içeriden açması ile evine girdi.