Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında ailesiyle yaşayan 24 yaşındaki A.Ç, zemin katta yaşayan annesinin birkaç gün önce öldüğünü öğrenince bunalıma girdi.

Eşi ve çocuklarını komşuya gönderen A.Ç, kendisini eve kilitledi. Uzun bir süre çıkmaması üzerine durumundan endişe eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna çabalarına rağmen A.Ç'nin kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekiplerince kapı kırıldı. Vücudunda kesikler bulunan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.