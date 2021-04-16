Van'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Muş

Muş'ta yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışında olanlar bulundu. Polis ekipleri, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

Hakkari

Hakkari'de kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tarafından riayet ediliyor.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önlemler alındı.

Kısıtlamayla kentin işlek bölgeleri sessizliğe büründü.