Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Viranşehir'de polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca ele geçti
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenilmiş 18 tabanca ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir’de şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada otomobilin tavan kısmına gizlenilmiş vaziyette çeşitli çap ve markalarda 18 tabanca ve 18 şarjör ele geçirildi.
Ruhsatsız tabancalara el koyan polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son Haberler
- 00:27
- 00:28
- 00:07
- 00:32
- 00:24
Sıradaki Haber
Oğlu uyuya kalan anne, itfaiye yardımıyla eve girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz