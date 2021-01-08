Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da alınan bilgiye göre, Mehmet Çabuk idaresindeki 06 AGB 601 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli Kavşağı'nda kaldırıma çarparak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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