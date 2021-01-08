İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda yolculara ve şoförlere uyarılarda bulundu.