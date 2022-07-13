Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçan 3 koyunu belediye ekipleri yakaladı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da sokakta bulunan 3 koyun, belediye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
Sürsürü Mahallesi Minberli Sokakta sahipsiz gezen koyunları gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, koyunları yakalayarak Elazığ Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Yapılan çalışma sonucunda koyunlar, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Elazığ
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