Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Harmantepe köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Çevrede yapılan aramada balyoz, kürek, çekiç, 9 murç, 2 hilti ucu, 2 evye, 3 kazma, 3 el feneri ve 50 metre uzunluğunda ip ile çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Kaçak Kazı
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