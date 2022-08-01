Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Kars'ın Susuz ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Susuz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Bu takibin ardından suça karıştıkları anlaşılan zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Zanlıların Susuz ilçesindeki yaylalarda yer alan evlerine yapılan operasyonda, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca ve silahlara ait 6 şarjör, 201 mühimmat ele geçirildi.
Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen silahlar ise herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için incelenmek üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
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