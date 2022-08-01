Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Adana'da 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir, Sarıçam ve Saimbeyli ilçelerinde operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Kimliği belirlenen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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