Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Yüreğir, Sarıçam ve Saimbeyli ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde 995 kök Hint keneviri, 1720 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kimliği belirlenen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.