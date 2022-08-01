İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Şekerpare", "Iğdır Şalak", "Roksana", "Soğancı", "Aldeniz", "Parlak Mustafa" gibi türlerin yetiştiği ilçede, bu yıl sıfırın altında 6 dereceye varan dona rağmen kayısıdaki verim üreticiyi sevindirdi.

İlçede 6 bin dönüm alandaki kayısı ağaçlarından bu yıl 5 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Profesyonel kayısı yetiştiricilerinin yanı sıra ilçe ve mahalle sakinleri de bağlarında kayısı üretiyor.

Kaya oyma yapılar ve peribacaları bulunan Keşlik Mahallesi'nde de bugünlerde tatlı bir telaş yaşanıyor. İmece usulü toplanan kayısıların "sofralık" olanları taze olarak tüketilmesi için ayrılırken, geri kalanı ise kışın kullanmak için kurutuluyor.

İkiye ayrılıp çekirdeği çıkarılan kayısılar, genellikle evlerin damlarında, bahçe ve balkonlarda güneş altında kurumaya bırakılıyor.

1100 rakıma sahip mahallede damlarda kurutulan kayısılar, ardındaki peribacalarıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

"Kayısımız ilaçsız ve doğaldır"

Ankara'da yaşayan ve yazın memleketine gelen Sevim Baca, hemen hemen her bahçede kayısı ağacı bulunduğunu söyledi.

Kayısılardan reçel, marmelat ve komposto yaptıklarını anlatan Baca, "Bu yıl kayısı çok verimliydi. Herkesin damı papatya açmış gibi. Kayısının fazlasını satarız, değerlendiririz. Kayısımız ilaçsız ve doğaldır." dedi.

Mustafa Koşar ise iklim sayesinde kayısının ilçede meşhur olduğunu ve çeşitli şekillerde değerlendirdiklerini belirtti.

Eşiyle kayısı kurutan Fatma Özbey de hem kuruttukları kayısıyı hem de kayısı çekirdeğini sattıklarını dile getirdi.

Kayısının kıymetli bir meyve olduğunu ifade eden Özbey, "Yaşı da kurusu da kıymetli. Eskiden topraklarda, bağlarda kayısı kuruturduk, şimdi betonda kurutuyoruz." diye konuştu.