Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Nurali ve Pirinççi köylerinde meydana gelen hırsızlık olayları için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlığı yapan şüphelilerin adreslerini tespit etti.
Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Haberler
- 01:46
- 01:37
- 01:40
- 00:59
- 00:48
Sıradaki Haber
Uludağ kar yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz