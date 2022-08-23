Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı. Şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak’ta Ö.K. ve İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerinden kaçan Ö.K'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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