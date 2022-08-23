İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak’ta Ö.K. ve İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinden kaçan Ö.K'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.