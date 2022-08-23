Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da altyapı çalışmasında vücudunun büyük bölümü göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Karatuş köyünde yürütülen kanalizasyon işinde görevli işçi Ö.F.C'nin, 2 metrelik çukurda çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi.
Omuz kısmına kadar toprak altında kalan işçiyi fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan
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