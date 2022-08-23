Karatuş köyünde yürütülen kanalizasyon işinde görevli işçi Ö.F.C'nin, 2 metrelik çukurda çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi.

Omuz kısmına kadar toprak altında kalan işçiyi fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.