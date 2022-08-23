Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Çaydibi köyünde yaşayan Seyfullah Güney, yerde yaralı halde duran şahini fark etti.
Yetkililere haber veren Güney, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.
Ayaklarının kırık olduğu anlaşılan ve ilk müdahalesi yapılan şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Etiketler: Amasya
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