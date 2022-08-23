Çaydibi köyünde yaşayan Seyfullah Güney, yerde yaralı halde duran şahini fark etti.

Yetkililere haber veren Güney, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Ayaklarının kırık olduğu anlaşılan ve ilk müdahalesi yapılan şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.