TÜİK 2022 yılı Nisan-Haziran dönemi yapı izin istatistikleri açıklandı.

Çankırı’da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2022 yılının Nisan-Haziran aylarında bina sayısı 55, daire sayısı 146 oldu.

Yapı ruhsatı verilen binaların 18 bin 22 metrekaresi konut, 5 bin 482 metrekaresi konut dışı ve 3 bin 598 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Çankırı’da belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri 2022 yılının Nisan-Haziran aylarında, bina sayısında 44, daire sayısı 226, toplam yüzölçümü ise 44 bin 14 metrekare oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 27 bin 412 metrekaresi konut, 9 bin 39 metrekaresi konut dışı ve 7 bin 563 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.