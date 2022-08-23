Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 14:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı’da 3 ayda 55 binaya yapı ruhsatı verildi
[Fotograf: İHA]
TÜİK tarafından Çankırı'da, nisan-haziran aylarında yapı ruhsatı verilen bina sayısı 55, daire sayısı 146 olarak açıklandı.
TÜİK 2022 yılı Nisan-Haziran dönemi yapı izin istatistikleri açıklandı.
Çankırı’da belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2022 yılının Nisan-Haziran aylarında bina sayısı 55, daire sayısı 146 oldu.
Yapı ruhsatı verilen binaların 18 bin 22 metrekaresi konut, 5 bin 482 metrekaresi konut dışı ve 3 bin 598 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Çankırı’da belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri 2022 yılının Nisan-Haziran aylarında, bina sayısında 44, daire sayısı 226, toplam yüzölçümü ise 44 bin 14 metrekare oldu.
Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 27 bin 412 metrekaresi konut, 9 bin 39 metrekaresi konut dışı ve 7 bin 563 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
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