Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi
[Fotograf: İHA]
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.
Tunceli’de Pülümür Vadisinde su kıyısına kadar inerek karınlarını doyuran yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Uzun süre hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Etiketler: Tunceli
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