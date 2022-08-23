Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir araçtan elektronik kopya düzeneği çıktı
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçtan elektronik kopya düzeneği çıktı, 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince "6114 sayılı kanuna muhalefet" suçu kapsamında bir araçta arama yapıldı.
Aramada sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 parça elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Van
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