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Güncel
AA 08.08.2024 16:25

Elazığ Valisi Hatipoğlu Keban ilçesinde incelemede bulundu

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Elazığ Valisi Hatipoğlu Keban ilçesinde incelemede bulundu

Vali Hatipoğlu'nu ilçede Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ve kamu kurum müdürleri karşıladı.

Hatipoğlu'na, Atalık, tarafından ilçe hakkında brifing verildi.

Hakkari'de şehit olan polis Orhan Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Hatipoğlu, aileye Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Daha sonra Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemede bulunan Hatipoğlu'na, yetkililer üretim hakkında bilgi verdi.

Hatipoğlu, Keban Balık Üretim İstasyonu ve deprem konutlarında da incelemede bulunarak, bilgi aldı.

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