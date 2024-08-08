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Güncel
AA 08.08.2024 15:38

Kırıkkale'de bir sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de bir sürücünün seyir halindeki otomobilinde silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de bir sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 Ağustos'ta Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde, otomobiliyle seyir halinde olan E.A'nın tabancayla yaralanması olayına karışan şüphelilerin P.K, Ö.Y, T.T. ve M.C.Y. olduğunu belirledi.

Kentte düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından aracıyla yaralı halde geldiği İl Emniyet Müdürlüğü önündeki polislerden yardım isteyen E.A, polislerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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