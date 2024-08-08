Kayseri'de spor yatırımları, kulüp ve sporcu sayısını artırdı

Üç yıl önce 37 spor tesisinin bulunduğu kentte, yapılan yatırımlarla bu sayı 60'a yükseldi. Spor tesislerinin artmasıyla kulüp ve sporcu sayısında da ciddi artış yaşandı.

2021 yılı başında 299 olan spor kulübü sayısı 428'e yükseldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sisteminde yer alan lisanslı sporcu sayısı ise 113 bin 318'den 159 bin 806'ya çıktı.

Ayrıca Kayseri Valiliğince "Her mahalleye bir spor okulu" mottosuyla başlatılan "Erdemlerimizle Varız" projesi kapsamında da iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle 38 spor kulübü açıldı.

9 bin 500 gencin aktif spor eğitimi aldığı kulüplerde gençlere futboldan basketbola, karateden wushuya farklı spor dallarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler tarafından eğitim veriliyor.

Kabakcı: "Son 3 yılda tesis sayımız 37'den 60'a çıktı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'nin "2024 Avrupa Spor Şehri" olarak kabul edildiğini söyledi.

Kentte her türlü branşta sporun yapıldığını belirten Kabakcı, gençlerin sportif anlamda hayalini kurduğu her uygulamayı onlara sunmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Kayseri'de son 3 yılda yapılan spor tesisleriyle sporcu ve kulüp sayısında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Kabakcı, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda tesis sayımız 37'den 60'a çıktı. Buna bağlı olarak butik gençlik merkezleri ve gençlik ofisleri yapıyoruz. Özellikle kamu kurumlarıyla da iş birliği yaparak butik gençlik merkezi sayısını 1'den 4'e çıkardık. Biz gençlerimize yurt hizmeti de veriyoruz, 11 olan yurt sayımız 16'ya çıktı. Sayılarımız önemli ölçüde artarak devam ediyor. Sporcu sayımız çok önemli. Aktif sporcu sayımızın 70 bin civarında olması spor şehri olduğumuzu gösteriyor. Bu tesisleri çok daha dolu kullanacağız. Rakamlar elbette önemli ama buraları daha nitelikli bir tesis olarak kullanmak, herkese bu imkanı sunmak, sporun tabana yayılmasını sağlamak, en önemlisi de ailelerle sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah 'Kayseri'de yapılmayan branş kalmasın' sloganıyla hareket ediyoruz. Bu işler yapılırken kulüp sayımız da arttı. Şehrimizde kulüp sayısı 420'yi aştı. Şehrimizde çok daha aktif spor kulüpleri ortaya çıkıyor."

Kabakcı, tabana yayılması çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, sağlıklı nesillerin yetişmesinin spor kültürünün yaygınlaşmasından geçtiğini belirtti.





Küçük sporcular çalışmalardan memnun

Atatürk Spor Kompleksi'nde 6 yıldır karate yapan 11 yaşındaki Muhammet Eren Deniz, bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Spor kariyeri boyunca birçok kulvarda madalya kazandığını anlatan Deniz, "Türkiye'nin çeşitli illerindeki maçlara gittik ve birden fazla madalyam oldu. Türkiye'de takım arkadaşlarımla birlikte üçüncü oldum. Bir de İzmir'de Türkiye üçüncüsü oldum. Tesislerdeki her şey çok güzel, her türlü imkan sunuluyor." dedi.

7 yıldır karate yapan 12 yaşındaki Mustafa Selim Çetin de Türkiye'de çeşitli dereceleri bulunduğunu aktardı. Çetin, antrenman sahalarının büyük olduğunu belirterek, kendilerine destekte bulunanlara teşekkür etti.

6 yıldır atletizmle ilgilenen Nazlı Kavak ise Türkiye'de birçok organizasyonda madalya kazandığını dile getirdi. Çalıştığı tesisi değerlendiren Kavak, "Alt yapımız, tesislerimiz, bize sunulan imkanlar gayet yeterli. İnşallah ilerleyen zamanlarda profesyonel düzeye çıkıp, ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.