Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.08.2024 15:43

Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı

Sinop'ta "Mübadelenin 100. Yılında Kültür ve Göreneklerimiz Projesi" kapsamında "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" bir kitapta toplandı.

Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı

Sinop Mübadele Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral ve üyeleri aldıkları altmış saatlik eğitim ardından "Balkan ve Rumeli Lezzetleri" adlı yemek kitabını hazırladı.

Aral, kitapta, 57 çeşit yemeğin yer aldığını belirtti.

"Proje koordinatörü Sevgi Aral başkanlığında üyelerimiz tarafından dernekte ve mübadil köylerimiz olan Karacaköy ve Hacıoğlu'nda yemek çeşitleri yapıldı." diyen Aral, Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini yaşatmak istediklerini söyledi.

Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini herkese tanıtmak istedik

Aral, "Balkan ve Rumeli yemeklerinden oluşan kitapta, trileçe, etli yufka, ciğer sarması, kuzu etli elbasan tava, Arnavut şekerparesi, Kavala kurabiyesi, kuzu kapama ve büryan kebap gibi çeşitli yemek ve tatlılar bulunuyor. Yemekleri görsel olarak hazırlayıp fotoğrafladık.Yemek tarifleri, yapan kişinin ismi ve fotoğrafı yer alıyor. Sinoplu mübadiller olarak asırlık mübadil lezzetlerini herkese tanıtmak istedik. Burada amacımız, aile büyüklerimizden bizlere aktarılan Balkan ve mübadil yemeklerinin unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ve kentimiz ile birlikte ülke kültürüne katkı sağlamak." diye konuştu.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de bir sürücünün aracıyla giderken silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı
16:19
Soykırımcı İsrail ordusu, Han Yunus'ta geniş bir alanın boşaltılmasını istedi
16:21
RTÜK: "Sokak röportajları" takip altında
16:13
Uşak'ta 4 kişi egzoz gazından zehirlendi
15:57
Çanakkale'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
16:20
Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler
Pakistan'da yaşayan Hunzalar
Pakistan'da yaşayan Hunzalar
FOTO FOKUS
Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ