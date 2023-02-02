Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de park halindeki tır ve kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
G.B'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tır ve kamyona çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcu G.Ç'yi çıkardı.
Yaralanan G.Ç ile sürücü G.B, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası İtfaiye
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