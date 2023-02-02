Yüksekova'da 4 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Son günlerde özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Yüksekova ve köylerinde kar etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde ani bastıran yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürünürken, Cengiz Topel Caddesi ile İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan, Yüksekova Karayolları 117. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.