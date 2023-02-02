Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te jandarma personeli doğaya yem bıraktı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaban hayatı korumak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile çalışma yürüttü.
Ekipler, yoğun kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte sokak ve yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nde de kuş ve ördekler için yemleme yapıldı.
Etiketler: Bitlis
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