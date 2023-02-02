Ekipler, yoğun kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte sokak ve yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nde de kuş ve ördekler için yemleme yapıldı.