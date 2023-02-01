Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Gülek Mahallesi'nde bir kamyon henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti.
Gülek Mahallesi'ndeki kazada ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mahmut D.'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazanın nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Mersin
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