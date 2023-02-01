Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Feke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürütüyor.
Kar yağışı nedeniyle Mansurlu Mahallesi Attepesi mevkisindeki yollar ulaşıma kapandı.
İşletme müdürlüklerine bağlı iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarına destek veriliyor.
Ekipler, yolda mahsur kalanları, kar yağışının etkisinin azaldığı bölgelere götürüyor.
Etiketler: Adana
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