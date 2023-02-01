Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.
Antakya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki 3 işletmeye sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, işletmelerde bulunan 7 araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, bir itfaiye eri, yangına müdahale ederken yaralandı.
Etiketler: Hatay
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