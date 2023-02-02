Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar etkisini sürdürüyor.
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı sürücüler, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini bekliyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Öte yandan, Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Bayburt
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