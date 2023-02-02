Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulusal Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli ürünler sergileniyor
Antalya'da gerçekleştirilen Ulusal Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli ürünler satışa sunuluyor.
ANFAŞ Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale, 150 firma katıldı. Gaziantep, Hatay, Erzurum, Adana, Trabzon başta olmak üzere 31 ilden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği festival, Antalya'da yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.
Çeşitli yarışmaların düzenleneceği etkinlikte, sıra gecesi gibi eğlenceli ve kültürel etkinlikler de sahnelenecek.
Festivali düzenleyen organizasyon temsilcisi İbrahim Oğul, Türkiye'nin değişik bölgelerinde üretilen yöresel ürünleri, Antalya'da vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi.
Daha önce başka illerde de fuar düzenlediklerini dile getiren Oğul, Antalya'dan sonra da Denizli'de fuarı gerçekleştireceklerini kaydetti.
Festival, 5 Şubat'a kadar devam edecek.
Etiketler: Antalya
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