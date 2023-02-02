Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 00:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de ev yangını
[Fotograf: İHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 880 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın sonrasında evin içerisinde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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