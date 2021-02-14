Kentte etkili olan ve kuzey ilçelerde yoğunluğunu arttıran kar dolayısıyla Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına giden yollar ile köy yollarının kapanmaması için mücadelesini sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, tuzlama ve kar küreme işlemleri yapıyor.

Ekipler, yolda kalan araçlara da müdahale ediyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı 4, Uzunköprü'ye bağlı 2, İpsala'ya bağlı 3, Enez'e bağlı 5, Keşan'a bağlı 2 köy olmak üzere 16 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde çalışma yapıyor

Kent merkezinde de Edirne Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma gerçekleştiriyor. 110 kişilik ekip çalışmalarında, hastane yolları, ana arterler ve dik yokuşlara öncelik veriyor.

Dün gece itibarıyla başlanan karla mücadele çalışmalarında, 10 ton sıvı buz çözücü, 250 ton tuz kullanıldı.