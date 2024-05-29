Edirne'de sağanak etkili oluyor

Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı kentte hava akşam üstüne doğru kapadı.

Çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kafalarına poşet geçirerek yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü.

Yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.