Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.05.2024 17:31

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı kentte hava akşam üstüne doğru kapadı.

Çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kafalarına poşet geçirerek yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü.

Yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Sağanak Edirne
Sıradaki Haber
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Kahramanmaraş'ta park halindeki araç yandı
18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile görüştü
18:17
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde sene sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
17:25
1 Mayıs'ta polislere saldıran 30 şüpheli için istenen ceza belli oldu
17:17
Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riski yüksek
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de gıda krizi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de gıda krizi
FOTO FOKUS
İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da metrobüs yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ