TÜ öğretim görevlileri Nursel Türksoy, Özgür Altınel ve Nasıf Koyuncu, müze çalışmalarının devam ettiği 1900'lü yılların başında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan tarihi binayı ziyaret etti.

Müzenin koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların bağışladığı ürünlerle oluşturulmaya devam edilen müze hakkında bilgi verdi.

Öğretim görevlisi Nursel Türksoy, annesinin çeyizinden kalan 70 yıllık yöresel oyalı başörtüyü müzeye bağışladı.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin oluşum aşamasında olduğunu ancak buna rağmen çok sayıda ziyaretçi aldığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da müzeyi ziyaret ettiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı'mıza çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Ziyaretinden memnuniyet duyduk. Aynı zamanda müzemize bağışlar devam ediyor. İnsanlarımız ömür geçirdiği 100, 150 yıllık eşyalarını müzeye bağışlıyorlar. Başörtüsünden, düdüklü tencereye, kömürlü ütüden köstekli saate kadar getiriyorlar. Nursel Türksoy hocamız annesinin çeyizinden olan ve kendisine hatıra kalan 70 yıllık başörtüyü müzemize bağışladı. Ürünlerin bağışı sırasında duygusal anlar da yaşanıyor. Bir vatandaşımız annesinin 130 yıllık hırkasını getirmişti. Bir başka vatandaşımız annesinin kullandığı dikiş makinasını getirdi. 'Annem bu makinede diktikleriyle bizi okuttu, evi geçindirdi' demişti bağışçımız.

Müzemizin envanterleri her geçen gün artıyor. En eski ürün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram'ın bağışladığı yaklaşık 200 yıllık olduğu düşünülen Mihnet-İ Keşan kitabımız. Tarihimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz."