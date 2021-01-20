Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, Çoruh Nehri'nin kısmen donmasına neden oldu.
Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, Çoruh Nehri'nin kısmen donmasına neden oldu.
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