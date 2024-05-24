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Güncel
AA 24.05.2024 10:41

Edirne'de meralarda karaçalı temizliği başlatıldı

Edirne'de, meralarda otlatma kapasitesini azaltan ve hayvanlara zarar veren karaçalı bitkisinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne'de meralarda karaçalı temizliği başlatıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında Keşan Altıntaş köyü merası karaçalı bitkisinden arındırıldı.

Temizlik çalışmasını takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meralardan en iyi şekilde faydalanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Hayvancılığı geliştirmek için birçok çalışma yapıldığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Otlatma kapasitesini artırmak, hayvancılığımızı geliştirmek amacıyla müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Meralarımızın bir kısmında yoğun karaçalı sorunu olması mevcut ot verimini azaltmakta, hayvan otlak yerlerinin kullanımını zorlaştırmakta ve hayvanlara zarar vermektedir.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi ve müdürlüğümüz iş birliği ile karaçalı parçalama makinesi kullanılarak mücadele çalışmaları yapılmaktadır. İlk olarak Altıntaş köyünde mera alanlarında hayvanlara zarar veren, otlatmayı engelleyen karaçalıların temizleme çalışmalarına başlanmış olup, ilimiz genelinde programa göre çalışmalarımız yıl boyu sürecektir."

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