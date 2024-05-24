Doludan zarar gören ekili alanların tespiti yapıldı

Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy, Toklucak ve Eşrefli köylerinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle bir kısım ekili tarım arazisi zarar gördü.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri zarar gören alanlarda zarar tespit çalışması yaparak, çiftçilerle görüştü. Ürünleri zarar gören ve TARSİM yaptıran üreticilerin zaman kaybetmeden TARSİM'e hasar ihbarında bulunmaları gerektiği kaydedildi. İl ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri tarafından hasar gören alanların tespitinin devam edeceği açıklandı.