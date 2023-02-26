Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri A.S.M'yi durdurdu.
Şüphelinin GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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