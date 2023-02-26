Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Ankara-Çankırı yolunun 15-17. Tokat-Niksar yolunun 33-35. Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Bahçe kavşaklarının Adana istikametinde bant aktarımı yapıldığı için trafik akışı Gaziantep istikametinde iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karabük-Araç yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.