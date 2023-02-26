Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma, TRT RADYO 1'den naklen yayınlanacak.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Bu sezon istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Nuri Şahin'in öğrencileri, İstanbul deplasmanında kazanarak alt sırayla arasındaki farkı açmayı planlıyor.

Yeni transferler oynamayacak

Bu karşılaşmada statü gereği her iki takımda da ara transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcular forma giyemeyecek.

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl ikilisinden birini tercih edecek.

Öte yandan siyah-beyazlılarda bu süreçte Josef de Souza, Weghorst, Montero ve Emrecan da başka takımların yolunu tuttu.

Ghezzal ilk 11'e dönebilir

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almayan başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.

3 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu üç oyuncu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.

Antalyaspor'un eksikleri

Fraport TAV Antalyaspor'da ise ara transfer döneminde takıma katılan Erdal Rakip, Helton Leitre, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrehan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ve Yannick Nkurunziza maçta oynayamayacak.

Kırmızı-beyazlılarda Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Gökdeniz Bayraktar, Ruud Boffin ve Luiz Adriano ise takımdan ayrıldı.

Haji Wright, Kudriashov, Shoya Nakajima ve Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.