Belediyeden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden kente gelenler için hayata geçirilen "Kardeşlik Mağazası"nda, gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar, yaş gruplarına ve bedenlerine göre mağaza konseptine uygun şekilde hazırlanırken, afetzedeler deneyerek ve beğenerek seçtikleri tüm ihtiyaçlarını gönül rahatlığı ile alabiliyor.

Mağazaya şimdiye kadar 7 bin 200 aile başvuru yaparken, yaklaşık 28 bin 800 depremzedenin ihtiyacı gönüllülerin bağışları ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile temin edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin yaralarını bir an önce sarmak için ilk günden beri canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Hem deprem bölgesinde kalan hem de Bursa'ya gelen afetzedelere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Aktaş, kentteki tüm depremzedelerin kendilerine emanet olduğunu kaydetti.