New York'taki Türkevi’nden yapılan ortak yayına başta Türkiye’nin ABD’de bulunan diplomatik misyon temsilcileri olmak üzere ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının liderleri ile Türk Amerikan toplumundan önde gelen isimler ve vatandaşlar katıldı.

Melike Ayan ve Volkan Kırımlıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği ortak canlı yayın, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve internet haber portalı AmerikalıTürkler’in sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı.

Canlı yayına sanal ortamdan katılan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ortak yayın çabalarına teşekkür ederek, “Umarım bu yayın ile birçok vatandaşımızın derdine derman olacaksınız” diye konuştu.

Mercan, depremin ilk gününden beri ABD genelinde tüm vatandaşlardan yoğun destek aldıklarını belirterek, “Bu desteklerle bu güne kadar 1500 tondan fazla gıda, kıyafet, çadır gibi Türkiye’de ihtiyaç olan malzemeyi ülkemize yolladık. Gerçekten vatandaşlarımız çok büyük bir dayanışma gösterdi” dedi.

Yardımların toplandığı başkonsolosluklara ve merkezlere hala yardım yağdığını belirten büyükelçi, yardım yapan Türk ve yabancıların yanında yardımların paketlenmesi sürecinde gönüllü olarak çalışan tüm vatandaşlara ve havaalanı ile limanlara nakliyesinde önemli rol oynayan taşımacılık sektöründeki Ahiskalı Türkler’e de teşekkür etti.

“Herkese ne kadar teşekkür etsek azdır”

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de programa bizzat katılarak, “Depremin ilk saatlerinden itibaren, gerçekten görev bölgemizdeki vatandaşlar bizimle temas ederek ‘Ne yapabiliriz’ diye hızlıca kendi aralarında örgütlendiler” diye konuştu.

Özgür, Türkevi’nin ilk yardım toplama merkezi olarak kullanıldığını daha sonra New Jersey başta olmak üzere görev alanlarında 10’dan fazla yardım toplama merkezi ve tasnif depoları açıldığını söyledi.

“Yüzlerce gönüllümüz günlerce saat farkı gözetmeksizin yardım çalışmalarına katıldı. Şunu söyleyebilirim, Avrupa’dan sonra okyanus ötesinden belki de en fazla ayni yardım buradan gönderildi” diyen Özgür, hava kargoyla yaklaşık 130 ton, deniz yoluyla da 420 ton ayni yardım gönderdikleri bilgisini paylaştı.

Özgür, Chicago ve Boston başkonsolosluklarının görev alanı dahil hala 700 ton ayni yardımın en kısa zamanda Türkiye’ye gönderilmek üzere limanda hazır beklediğini kaydederek, “Bu süreçte depolarını açan iş adamlarımıza, nakliye şirketlerimize, gece gündüz demeden çalışan tüm gönüllülerimize, onlara yemek sağlayan restoranlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

8 saatte 431 bin dolar

Deprem felaketi ile mücadelede ilk aşamadan artık çok daha önemli uzun soluklu bir aşamaya geçildiğine işaret eden Özgür, herkese ortak canlı yayındaki yardım kampanyasına katılma çağrısı yaptı.

Ortak yayını koordine eden TASC Başkan Yardımcısı ve TASC TV genel yayın yönetmeni Gökhan Doğan da Türkiye’deki konteyner şirketleri ile anlaştıklarını, toplanan bütün paraların depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacağını söyledi.

8 saatten fazla süren ortak canlı yayında 431 bin dolar bağış toplandı.