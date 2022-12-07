Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya kursiyerlerden 55 bin 519'u mezun olarak belge aldı:

"Halk Eğitimi Merkezleri ülkemizdeki her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlarımıza onların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarımızdır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz genelinde de kurslarımız vatandaşlarımıza her alanda hizmet vermeye devam ediyor."

"Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurslar açtık"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kursların okuma-yazma, yabancı dil, müzik, sanat, spor halk oyunları, gastronomi, sağlık gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi:

"Tüm vatandaşlarımız Edirne ve ilçelerimizde bulunan kendisine en yakın halk eğitim merkezine bizzat giderek ya da internet veya telefondan ulaşarak kendisine en uygun kursa başvurabilir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya aldığı Köy Yaşam Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezlerinin ulaşılabilirlik alanını daha da genişleterek köylerimizde de kurslar açmaya başladı ve halk eğitimi kapsamında ulaşılamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu genişlemenin devam edecek."