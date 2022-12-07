Edinilen bilgiye göre, Kahta Baraj Yolu üzerinde bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S. B., M.A. ve M.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayda 1’i bayan olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Sağlık Ekipleri geldi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Omzundan bıçaklanan S.B. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.