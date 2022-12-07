Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil yapılan çalışmanın ardından kısa sürede durduruldu.
Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne götürülen otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Polis
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